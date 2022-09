Wirtschaft Bafög-Studierende bekommen doppelt Heizkostenzuschuss

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hat mehr Entlastungen für Studierende bei den Heizkosten versprochen. Diejenigen, die staatliche Unterstützung über das Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög) erhalten, würden doppelt profitieren, sagte die Ministerin dem Portal "Business Insider".



Im Frühjahr hatten demnach zunächst nur Bafög-Empfänger einen Heizkostenzuschuss in Höhe von 230 Euro bekommen. Am Wochenende hatte die Bundesregierung im Rahmen des dritten Entlastungspakets erneut einen Heizkostenzuschuss in Höhe von 200 Euro beschlossen. Geywitz sagte, diesmal sollen das Geld nicht nur diejenigen ausgezahlt bekommen, die Ausbildungsgeld oder Bafög erhalten, sondern alle Studierenden.