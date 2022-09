(neu: Schlusskurse)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Banken und Versicherern waren am Donnerstag wegen einer massiven Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) bei Anlegern besonders gefragt. Vor allem die Papiere der Deutschen Bank wurden mit einem Anstieg um 5,6 Prozent zu einem positiven Gewicht im kaum veränderten Dax .

Auch die Papiere der Rückversicherer Munich Re und Hannover Rück kamen im Dax auf Kursgewinne von jeweils etwa zwei Prozent. Im MDax fielen die Papiere der Commerzbank mit einem Anstieg um 5,4 Prozent auf. Europaweit war der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks mit einem Plus von 2,3 Prozent führend in der Sektorwertung. Der europäische Teilindex der Versicherungsbranche kam immerhin auf ein Plus von 1,3 Prozent.