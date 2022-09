Cannamedical Pharma informiert auf der expopharm 2022 über Cannabis (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Mehr erfahren/reservieren

https://ots.de/4Izw8m

--------------------------------------------------------------



München (ots) - Die Cannamedical Pharma nimmt vom 14.09.2022 bis zum 17.09.2022

mit der Unternehmensgruppe Semdor Pharma an der expopharm in München am

Veranstaltungsort Messe München teil. Die expopharm ist Europas Leitmesse für

den Apothekenmarkt. Ein Expert:innenteam berät hier alle interessierten Health

Care Professionals umfassend über Medizinalcannabis und fördert so die

Aufklärung und das Wissen über eine Behandlung mit Cannabinoiden. Der Stand der

Semdor Pharma Group befindet sich am Veranstaltungsort Messe München an Stand A2

in Halle C1.