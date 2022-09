Gründer von Sangel Capital erhält von ChinaVenture Awards den Titel des Top-Early-Stage-Investors in China

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Sangel Capital ("Sangel" oder das

"Unternehmen"), ein führendes Biotech- und Healthcare-Risikokapitalunternehmen

mit Sitz in China, hat bekannt gegeben, dass Liu Mulong, Gründungspartner des

Unternehmens, durch die renommierten ChinaVenture Awards als einer der

Top-Erstinvestoren des Jahres 2021 in China ausgezeichnet wurde. Die

Auszeichnung würdigt die führende Position des Unternehmens in der

Venture-Capital-Community, das mit seiner zukunftsweisende Investitionsstrategie

und Expertise in den Life Sciences ein starkes Fundament für eine Reihe

vielversprechender junger Gesundheitsprojekte geschaffen hat, die sich zu

bahnbrechenden Lösungen entwickelt haben.



"Unsere einzigartig differenzierte Anlagestrategie hat es uns ermöglicht, wahre

Rohdiamanten zu finden. Wir sind eine von wenigen lokalen Institutionen in China

mit einer soliden Erfolgsbilanz bei der Entdeckung und Investition in

Unternehmen der frühen Phase aus der Bio-Medizin, Medizintechnik und

Medizinprodukte. In den letzten 12 Jahren haben wir in einige der

transformativsten investiert, um ihnen zu helfen, ihre disruptiven medizinischen

Durchbrüche voranzutreiben und zu realisieren, um bisher ungelöste medizinische

Herausforderungen anzugehen", sagte Liu.