Die EZB hat den Leitzins heute um 0,75% angehoben: damit gibt es jetzt auch das erste Mal seit dem Jahr 2014 wieder positive Einlagezinsen - der Zins ist also wieder da! Dennoch auch heute wieder ein schwacher Auftritt von EZB-Chefin Christine Lagarde - die gar nicht merkt, wie stark sie sich in Widersprüche verwickelt. Fed-Chef Powell wiederum hat heute sein Mantra von Jackson Hole wiederholt: die Geschichte zeige, dass man in Zeiten der Inflation nicht zu lax agieren dürfe. Eine 0,75%-Zinsanhebung der Fed im September ist damit sehr wahrscheinlich (86% laut Fed Fund Futures) - aber trotz des heutigen Zins-Tsunamis zeigen sich die Aktienmärkte robust. Der Grund: die Short-Positionierung bzw. Absicherungen über Puts sind gigantisch - wenn die Aktienmärkte steigen, droht ein "biblischer Short Squeeze", wie Nomura formuliert..

Hinweise aus Video:

