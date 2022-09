GSTS schließt Kapitalerhöhung ab

Halifax, Ns (ots/PRNewswire) - Das in Halifax ansässige Global Spatial

Die Mittel werden dazu verwendet, die Einführung der maritimen künstlichen

Intelligenzplattform OCIANA(TM) von GSTS zu beschleunigen. GSTS hat OCIANATM in

Zusammenarbeit mit verschiedenen Nutzergruppen aus dem Verteidigungs-, dem

zivilen und dem kommerziellen Sektor entwickelt, um Informationen zur

Entscheidungsfindung bereitzustellen und die Vorhersagbarkeit zu verbessern. Bis

heute wurden über 14 Mio. $ in die Entwicklung und Validierung der

Systemleistung investiert.