BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU droht knapp ein Jahr nach dem Desaster bei der Bundestagswahl auf ihrem Parteitag in Hannover eine Zerreißprobe bei der Frauenquote. In Parteikreisen wurden die Chancen für eine Zustimmung zu einem Kompromissvorschlag von Parteichef Friedrich Merz für eine befristete Einführung einer Quote am Donnerstag auf 50 zu 50 bewertet. Die Abstimmung ist für diesen Freitagabend geplant, es wurde eine kontroverse Debatte erwartet. Zuvor sollen die 1001 Delegierten einen Leitantrag mit Vorschlägen zur Entlastung von Bürgern und Unternehmen von den hohen Energiepreisen verabschieden.

Generalsekretär Mario Czaja sagte nach vorbereitenden Sitzungen der Spitzengremien am Donnerstagabend in Berlin mit Blick auf die Quote: "Wir kämpfen darum, dass es eine Mehrheit gibt für diesen Antrag." Es könne sicher möglich sein, dass es bei der Abstimmung ein knappes Ergebnis gebe. "Wir streiten dafür, dass es gelingt", ergänzte er. Die Quote sei nur eine Maßnahme zur Öffnung und Erweiterung der Partei neben anderen. Merz unterstütze den entsprechenden Vorschlag der Struktur- und Satzungskommission der CDU, der aus der Basis und aus dem Herzen der Partei entstanden sei. Alle Landesverbände hätten sich an der Diskussion über den Vorschlag der Kommission beteiligt.