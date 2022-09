Die griechische Regierung will wegen der erhöhten Zahl von Migranten die Grenze zur Türkei im Nordosten des Landes fast vollständig abriegeln. Der bestehende 35 Kilometer Grenzzaun entlang des Flusses Evros wird zurzeit um 80 Kilometer ausgebaut./tt/DP/zb

Entlang der griechisch-türkischen Grenze ist die Lage seit Wochen gespannt. Die Versuche von Migranten und Flüchtlingen irregulär von der Türkei aus nach Griechenland und damit in die Europäische Union zu gelangen, haben zuletzt zugenommen. Im August wurden nach griechischen Angaben mehr als 36 000 Migranten daran gehindert, über den Grenzfluss Evros überzusetzen. In den ersten acht Monaten dieses Jahres waren es nach Angaben des griechischen Ministers für Bürgerschutz Takis Theodorikakos rund 154 000 Menschen. Menschenrechtsorganisationen werfen Griechenland sogenannte "Pushbacks" (illegale Zurückweisungen) vor. Athen weist das zurück und argumentiert, es beschütze seine Grenzen und die der EU.

ATHEN (dpa-AFX) - Die griechische Polizei hat nach einer umfangreichen Suchaktion keinen Migranten auf einer Kleininsel im türkisch-griechischen Grenzflusses Evros gefunden. Dies teilte der griechische Minister für Bürgerschutz Takis Theodorikakos am Dienstagabend in einer Erklärung mit. "Die türkischen Behörden haben uns über die Präsenz von Migranten informiert. Wir haben keine Migranten gefunden."

Athen Keine Migranten am Grenzfluss Evros gefunden

