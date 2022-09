Le ministre de l'Économie à la tête de la délégation des EAU en Grèce avec une grande participation du gouvernement et du secteur privé / l'EAU a l'honneur à la Foire Internationale de The

Abu Dhabi (ots) - Les Émirats Arabes Unis (EAU) participeront - avec une

délégation de haut rang dirigée par le ministre de l'Économie des EAU, S.E.

Abdulla Bin Touq Al Marri - à la Foire internationale de Thessalonique FIT 86,

qui se tiendra en Grèce du 10 au 18 septembre 2022.



Les EAU seront le pays d'honneur de la 86e édition de la Foire internationale de

Thessalonique (FIT) en Grèce. Ils y participeront avec une délégation influente,

composée de 60 entités gouvernementales et du secteur privé.





La délégation présentera les développements économiques majeurs du pays, lesderniers produits liés à la technologie émirienne et les nouveaux secteurséconomiques de la nation.La participation des Émirats Arabes Unis à la FIT 86 s'inscrit dans le cadre desefforts du pays pour attirer 150 milliards de dollars d'investissementsétrangers au cours des neuf prochaines années et devenir l'une des dix premièresdestinations d'investissement mondiales en particulier dans les secteurs de lanouvelle économie, d'ici 2030.La participation des EAU à la 86ème FIT vise à stimuler la coopération avec lescommunautés d'affaires en Grèce, dans les pays des Balkans et sur les marchésEuropéens afin de donner un élan au développement économique et auxinvestissements mutuels dans les EAU et ces pays. La participation des EAUdevrait faire une impression marquante grâce à la solidité de sa délégation.- Les EAU visent à créer une économie basée sur le savoir-faire et à créer unsystème de soins de santé de classe mondiale.- Les EAU investissent massivement dans la création d'un cadre réglementaire declasse mondiale pour les entreprises d'informatique et d'intelligenceartificielle, en fournissant l'infrastructure nécessaire pour créer lemeilleur écosystème possible pour les investissements technologiques.- Le marché pharmaceutique des EAU présente des opportunités de croissancesignificatives pour les fabricants multinationaux de médicaments.- Le gouvernement des EAU vise à plus que doubler la contribution de laconfection industrielle au PIB des EAU pour la porter à 25 %.Long version of this press release can be found at:https://www.presseportal.de/nr/165110?langid=3Contact:Rana Elshorbagymailto:rana.elshorbagy@strategic.ae