Il Ministro dell'economia guida la delegazione EAU in Grecia con un'ampia partecipazione di aziende del settore pubblico e privato / Gli EAU Paese invitato d'onore all'86ª Fiera internazionale di Salonicco (TIF) (FOTO)

Abu Dhabi (ots) - Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) parteciparanno con una

delegazione di alto livello, guidata da S.E. Abdulla Bin Touq Al Marri, Ministro

dell'economia degli EAU, all'86ª edizione della Fiera internazionale di

Salonicco (TIF), che si terrà in Grecia dal 10 al 18 Settembre 2022



Gli EAU saranno 'Paese invitato d'onore' all'86ª Fiera internazionale di

Salonicco (TIF) in Grecia e vi prenderanno parte con una consistente

delegazione, comprendente 60 aziende del settore pubblico e privato.





La delegazione farà conoscere le più significative innovazioni economiche degliEAU, i loro prodotti in ambito tecnologico più recenti nonché lo sviluppo deinuovi settori economici del paese.La partecipazione degli EAU all'86ª edizione del TIF è da considerarsi nelquadro dell'obiettivo nazionale di attirare nel paese 150 miliardi di USD ininvestimenti esteri nell'arco dei prossimi nove anni, con il proposito didivenire entro il 2030 una delle prime dieci mete di investimento a livelloglobale, con particolare riferimento ai settori della new economy.La partecipazione degli EAU all'86ª edizione del TIF punta a rafforzare lacooperazione con le comunità di affari in Grecia, nei Balcani e nell'insieme deimercati europei in vista di un rilancio dello sviluppo economico e degliinvestimenti reciproci negli EAU e in questi paesi. La partecipazione degli EAUambisce a produrre un impatto duraturo grazie al peso della sua delegazione- Gli EAU si propongono di creare un modello di economia di successo fondatosulla conoscenza e di realizzare un sistema sanitario di prim'ordine.- Gli EAU stanno stanziando investimenti massicci nella predisposizione di unquadro normativo d'avanguardia per le imprese operanti nei settori dell'IT edell'IA, fornendo altresì le infrastrutture necessarie a realizzare il migliorecosistema possibile per gli investimenti tecnologici.- Il mercato farmaceutico degli EAU offre significative opportunità di crescitaper le case farmaceutiche multinazionali.- Il governo degli EAU è impegnato a favorire un raddoppio del contributo chel'industria manifatturiera apporta al PIL nazionale, portandolo al 25 percento.Long version of this press release can be found at:https://www.presseportal.de/nr/165110?langid=4Contatto:Rana Elshorbagymailto:rana.elshorbagy@strategic.ae