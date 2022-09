Polen will Militärhelikopter in USA kaufen

Die Boeing Aktie an der Börse NYSE hat ein Plus von +0,65 % auf 157,0USD erreicht.

Nach einem Bericht der polnischen Agentur PAP sollen die ersten Helikopter an eine Armee-Einheit gehen, die mit Abrams-Kampfpanzern aus den USA ausgerüstet sei. Zusammen bildeten die beiden Waffensystem eine "unaufhaltsame Kraft", sagte Blaszczak demnach am Rande eines Treffens der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Militärstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein.

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen plant zur weiteren Verstärkung seiner Armee, eine größere Anzahl von Militärhelikoptern aus US-amerikanischer Produktion zu beschaffen. Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak gab am Donnerstag bekannt, dass Warschau eine Anfrage an die USA für den Erwerb von 96 Apache-Kampfhubschraubern gestellt habe. Neben den Helikopten werde Polen auch einen Technologietransfer erhalten, schrieb er auf Twitter. Nähere Angaben dazu macht er nicht. Hersteller der Apache-Kampfhubschrauber ist der Konzern Boeing .

