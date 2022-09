US-Anleihen drehen in die Verlustzone - Freundliche Stimmung an der Wall Street

Konjunkturdaten aus den USA fielen eher unspektakulär aus. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ein Kurzfristindikator für den Jobmarkt, gingen in der vergangenen Woche leicht zurück. Der Arbeitsmarkt befindet sich trotz zahlreicher Belastungen und der hohen Teuerung nach wie vor in robuster Verfassung./la/zb

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag in die Verlustzone gerutscht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,17 Prozent auf 115,97 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 3,29 Prozent.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer