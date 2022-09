Führende Experten im Bereich der digitalen Gesundheit sind sich einig über nächtliches Kratzen als digitalen Endpunkt für atopische Dermatitis

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Boston (ots/PRNewswire) - Die Digital Medicine Society (DiMe) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3641461-1&h=3709312603&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3641461-1%26h%3D3642905086%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dimesociety.org%252F%26a%3DThe%2BDigital%2BMedicine%2BSociety%2B(DiMe)&a=Die+Digital+Medicine+Society+(DiMe)) hat eine neue Reihe von Ressourcen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3641461-1&h=2768014411&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3641461-1%26h%3D2328622213%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dimesociety.org%252Ftours-of-duty%252Fdigital-measures-nocturnal-scratch%26a%3Dnew%2Bset%2Bof%2Bresources&a=neue+Reihe+von+Ressourcen) veröffentlicht, umdie Verwendung von digital gemessenem nächtlichen Kratzen als aussagekräftigenEndpunkt für atopische Dermatitis (AD) zu fördern. Diese neuen Tool, zusammenmit DiMes früheren Arbeiten zur Unterstützung digitaler klinischer Maßnahmen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3641461-1&h=2827585471&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3641461-1%26h%3D3355907082%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dimesociety.org%252Ftours-of-duty%252F3ps-of-digital-endpoint-value%252F%26a%3Dprevious%2Bwork%2Bto%2Bsupport%2Bdigital%2Bclinical%2Bmeasures&a=fr%C3%BCheren+Arbeiten+zur+Unterst%C3%BCtzung+digitaler+klinischer+Ma%C3%9Fnahmen) , legen den Grundstein für die künftige Verwendung der Messwerte in derklinischen Forschung, der Technologieentwicklung und bei Entscheidungen über dieKostenerstattung und fördern so die dermatologische Forschung und verbessern dasLeben von Alzheimer-Patienten und Pflegepersonal.Eine Live-Eröffnungsveranstaltung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3641461-1&h=122770140&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3641461-1%26h%3D443876759%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fus02web.zoom.us%252Fwebinar%252Fregister%252FWN_IDc4g-McTFWDBBQmPoGpkw%26a%3Dlive%2Blaunch%2Bevent&a=Live-Er%C3%B6ffnungsveranstaltung) findet heute um 10 Uhr ET mit Matthew Diamond , ChiefMedical Officer for Digital Health beim Center for Devices and RadiologicalHealth (CDRH) der FDA, und Thorsten Vetter , Senior Scientific Officer bei derEuropäischen Arzneimittelagentur, statt . Die Referenten werden das Projekt -das erste vorwettbewerbliche Projekt von DiMe zur Entwicklung digitalerMessgrößen - vorstellen und die einzelnen neuen Ressourcen erläutern, darunterStudienergebnisse, einfache Implementierungsressourcen, eine Messwertontologieund ein Wertesystem zur Unterstützung von Erstattungsentscheidungen.