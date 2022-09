Patrik hat einen Master of Science in Business & Economics von der Universität Lund und absolvierte verschiedene Executive-Management-Programme an der University of Manchester und am IMD Lausanne.

NOVARA, Italien und ASKIM, Norwegen, 8. September 2022 /PRNewswire/ -- Der Vorstand von BioBag International AS hat Patrik Fogelström zum neuen CEO der BioBag Group und Managing Director der Muttergesellschaft BioBag International AS ernannt, die ab 2021 zur Novamont Group, einem international führenden Unternehmen im Biokunststoffsektor, gehört.

Seit mehr als 30 Jahren ist er in verschiedenen leitenden Positionen sowohl in Start-up-Unternehmen als auch in multinationalen Firmen tätig, sowohl im B2B- als auch im FMCG-Umfeld, und verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Verpackungssektor. Er hat den größten Teil seiner Karriere in die Bereiche Führung, Strategie, Vertrieb und Marketing investiert und war an verschiedenen internationalen Standorten für das Geschäft und dessen Strategie verantwortlich.

Kjell Ivar Bache, der bisherige CEO, wird für eine gewisse Zeit in der Gruppe bleiben, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten.

Catia Bastioli, CEO der Novamont Group und Chairman von BioBag International AS, kommentierte den Wechsel in der Geschäftsführung: „Das Board dankt Kjell Ivar für sein Engagement und seinen großen Einsatz in den letzten acht Jahren, in denen er zusammen mit allen Mitarbeitern die Gruppe dorthin gebracht hat, wo wir heute stehen. Gleichzeitig möchten wir Patrik als unseren neuen CEO willkommen heißen. Er verfügt über umfassende Kenntnisse der Verpackungsindustrie und der internationalen Geschäftstätigkeit. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Erfahrung, die er bei BioBag und der Novamont Group einbringt, die Gruppe bei der Erreichung unserer ehrgeizigen Ziele stärken wird."

Patrik kommentierte wie folgt: „Die BioBag Group ist ein äußerst spannendes Unternehmen mit großem Potenzial. Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit allen Teilen der Gruppe, um unsere Strategie zu verfolgen und unsere Wachstums- und Finanzziele zu erreichen."

Informationen zu Novamont

Novamont ist ein Benefit-Unternehmen, eine zertifizierte B-Corporation, weltweit führend in der Herstellung von Biokunststoffen und der Entwicklung von Biochemikalien und Bioprodukten durch die Integration von Chemie, Umwelt und Landwirtschaft. Mit 650 Mitarbeitern erwirtschaftet die Gruppe einen Umsatz von ca. 414 Mio. Euro und investiert ständig in Forschung und Innovation (50 Mio. Euro im Jahr 2021, 20 % des Personals); sie besitzt ca. 1.400 Patente und Patentanmeldungen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Novara, Produktionsstätten in Terni, Bottrighe (Provinz Rovigo) und Patrica (Provinz Frosinone) sowie Forschungslabors in Novara, Terni und Piana di Monte Verna (Provinz Caserta). Sie hat ein Joint Venture mit Versalis (Eni Group) in Porto Torres (Provinz Sassari) und ein Unternehmen für die Entwicklung und den Vertrieb von landwirtschaftlichen Lösungen mit Coldiretti gegründet. Sie ist im Ausland mit Büros in Deutschland, Frankreich, Spanien und den Vereinigten Staaten tätig. Über seine Vertriebshändler ist das Unternehmen in mehr als 40 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Im Jahr 2021 erwarb es BioBag International, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung zertifizierter biologisch abbaubarer und kompostierbarer Anwendungen mit Hauptsitz in Askim (Norwegen), einer Produktionsstätte in Dagö (Estland) und einer Präsenz in neun weiteren Ländern weltweit.

Informationen zu BioBag

BioBag International wurde 1959 gegründet und stellt eine Reihe von Polyethylenprodukten her. Im Jahr 1993 verlagerte das Unternehmen seinen Schwerpunkt auf biologisch abbaubare Produkte. Heute ist das Unternehmen einer der größten Hersteller biologisch abbaubarer Produkte für die Abfallwirtschaft, den Einzelhandel, HORECA und den Agrarsektor und hat Niederlassungen in 12 Ländern weltweit. Seit 2021 gehört BioBag zur Novamont Group, einem international führenden Unternehmen im Bereich Biokunststoffe und in der Entwicklung von Bioprodukten und Biochemikalien. Novamont und Biobag blicken auf eine 25-jährige Partnerschaft zurück, in der sie gemeinsame Projekte zur Entwicklung innovativer Anwendungen und Kreislaufmodelle für die Bioökonomie entwickelt haben.

Weitere Informationen:

Francesca De Sanctis - +39 340 1166426, francesca.desanctis@novamont.com

Andrea Giannotti - +44 7825 892640, andrea.giannotti@novamont.com