Justizminister Buschmann trifft ukrainischen Amtskollegen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesjustizminister Marco Buschmann ist am Donnerstag mit seinem ukrainischen Amtskollegen Denys Maliuska zusammengetroffen. Der FDP-Politiker verurteilte den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und sicherte in den Gesprächen weitere Hilfen Deutschlands zu. "Wir werden auch weiterhin die Ukraine militärisch, aber auch politisch, finanziell und humanitär unterstützen", betonte Buschmann nach dem Treffen. "Wir haben in Europa Sanktionspakete vereinbart, die historisch einmalig sind." Man arbeite derzeit "mit Hochdruck" an weiteren gesetzlichen Maßnahmen zur Durchsetzung der Sanktionen gegen Russland./mi/DP/zb