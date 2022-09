FII Institute will auf New Yorker Gipfel die höchste Priorität für jedes Gesellschaftssegment ermitteln

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - In einem Monat wird das Future Investment

Initiative (FII) Institute die "PRIORITY" veranstalten, ein Gipfeltreffen in New

York City, das Menschen aus allen Bereichen des Lebens zusammenbringen wird -

Führungskräfte, politische Entscheidungsträger, CEOs, Studenten, Freiwillige,

Akademiker, Sportler, Investoren und viele mehr - um über die höchste Priorität

für jeden Bereich der Gesellschaft zu diskutieren, in einer Zeit, in der die

Welt außergewöhnliche soziale, wirtschaftliche und geopolitische Veränderungen

durchläuft.



Das Gipfeltreffen, das am Rande der 77. Tagung der UN-Generalversammlung

stattfindet, wird eine Plattform für Diskussionen und Dialoge bieten, die darauf

abzielen, Lösungen zu finden, die den führenden Politikern in der ganzen Welt

dabei helfen, sich mit der einen Priorität für jede Gruppe von Menschen zu

befassen.