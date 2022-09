Die Lösung für Europas Energiekrise heißt schwimmende Energieanlagen

- Mit den schwimmenden Energielösungen von Karpowership könnte Europa zwischen

30 % und 60 % Gaskosten sparen Bis zu 2.000 MW Stromerzeugungskapazität

verfügbar

- Zweistoffbetrieb möglich, mit der gesamten Infrastruktur an Bord

(Flüssigkraftstoff und Erdgas)

- In nur 30 Tagen einsatzbereit



Die Energiekrise in Europa hat die Strompreise auf dem gesamten Kontinent in die

Höhe schnellen lassen, was die Unternehmen in Konkursgefahr bringt und die

Lebenshaltungskosten für Millionen von Verbrauchern in unerschwingliche Höhen

treibt.