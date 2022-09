Huawei Cloud Meeting erleichtert Shenzhou-14-Taikonauten- Gespräch mit afrikanischen Jugendlichen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Drei chinesische Shenzhou-14-Astronauten

(Taikonauten), die sich derzeit im Weltraum befinden, nahmen am 06. September

per Videolink an einem Dialog mit Studenten aus mehreren afrikanischen Ländern

teil. Hinter dem Erfolg dieser weltweit live übertragenen Veranstaltung stand

die unerschütterliche Unterstützung durch das Huawei Cloud Meeting, das eine

reibungslose Videoverbindung zwischen allen Teilnehmern sicherstellte.



In diesem Jahr jährt sich die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China

und der Afrikanischen Union zum 20. Mal. Die Aktivität, die von der Mission of

China bei der Afrikanischen Union, der China Manned Space Agency (CMS) und der

Kommission der Afrikanischen Union (AUC) gemeinsam veranstaltet wurde, war eine

der Aktivitäten, die organisiert wurden, um diesen Anlass zu feiern. Es war das

erste Mal, dass die Taikonauten einen direkten Dialog mit afrikanischen

Jugendlichen hatten.