In Peking wurden das chinesisch-europäische Qingdao-Forum für nachhaltige Entwicklung und das 2022 Internationale Forum zur Entwicklung der Gesundheits- und Umweltindustrie abgehalten

- Chinesisch-europäisches Umwelt- und Klimaforum in Qingdao wird 2023 in der

Qingdao West Coast New Area stattfinden

- Die Unterzeichnung von 5 chinesisch-europäischen Kooperationsprojekten im

Umweltbereich ist ein vielversprechendes Beispiel für die Zusammenarbeit

zwischen China und der EU im Bereich der nachhaltigen ländlichen Entwicklung



Das China-Europa-Forum für nachhaltige Entwicklung in Qingdao und das

Internationale Gesundheits- und Umweltforum 2022 fanden am 5. September im China

National Convention Center in Peking statt. Das Forum steht unter dem Motto "

PROMOTING GREEN COOPERATION FOR A WIN-WIN FUTURE " und zielt darauf ab, die

praktische Zusammenarbeit zwischen China und Europa in den Bereichen Umwelt und

Klima weiter zu vertiefen, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, die grüne

Zusammenarbeit zu einem neuen Motor einer umfassenden strategischen

Partnerschaft zwischen China und Europa zu machen und gleichzeitig den Austausch

und die Zusammenarbeit zwischen China und Europa in den Bereichen grüne

Wirtschaft und grüne Finanzen zu stärken. Das Forum wurde gemeinsam von der

Stadtverwaltung Qingdao, der International Health and Environment Industries

Association (IHEIA), dem Verwaltungsausschuss der Qingdao West Coast New Area

und der Qingdao Municipal Development and Reform Commission organisiert.