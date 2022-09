Niedersachsen Gewerkschaft will zur Krisenbewältigung den Reichen im Land ans Geld

Osnabrück (ots) - Niedersachsen: Gewerkschaft will zur Krisenbewältigung den

Reichen im Land ans Geld



IG Metall-Chef Gröger fordert Vermögensabgabe und sagt: "Große Einkommen werden

mit Samthandschuhen angepackt, das muss ein Ende haben."



Osnabrück. Zur Bewältigung der finanziellen Folgen des Ukraine-Krieges will die

Industriegewerkschaft (IG) Metall Bürger mit hohem Einkommen stärker in die

Pflicht nehmen. "Es kann nicht sein, dass Spitzenverdiener im Land auch noch

steuerliche Entlastung erfahren. Die Frage, die sich schon stellt, ist, wieso

jemand, der deutlich über 100.000 Euro im Jahr verdient, noch von der kalten

Progression entlastet werden muss", sagte Gewerkschaftschef Thorsten Gröger der

"Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).