LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zur EZB-Zinserhöhung

In dieser Phase des wirtschaftlichen Abschwungs, der im Winter vermutlich in eine Rezession mündet, eine so massive Zinserhöhung zu platzieren, lässt für den weiteren Verlauf der Konjunktur nichts Gutes ahnen. Denn diese drückt weiter auf die Stimmung, Investitionen, die vor dem Zinsschritt noch geplant waren, könnten nun zurückgestellt werden, was die konjunkturelle Abwärtsspirale weiter befeuert. Denn es ist erklärtes Ziel einer Zinserhöhung, die Nachfrage zu drosseln, um auf diese Weise Angebot und Nachfrage wieder in Einklang zu bringen./yyzz/DP/zb