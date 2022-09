Viel zu spät hat die Europäische Zentralbank auf die Inflation reagiert. Inzwischen hat sich der Preisschock bei der Energie verschärft und die Teuerung in sehr viele Bereiche übergegriffen. Schlimmer noch, inzwischen zeichnet sich eine deutliche Rezession ab. Es kann sein, dass die EZB mit ihrem lange erhofften Zinsschritt den Einbruch der Wirtschaftsleistung noch deutlich verschärft. Zumal es sich bei der historischen Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte eher um den Anfang als das Ende der harten Geldpolitik handeln dürfte./yyzz/DP/zb

ULM (dpa-AFX) - 'Südwest-Presse' zur Rezession in Deutschland

Pressestimme 'Südwest-Presse' zur Rezession in Deutschland

