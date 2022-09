Der DAX an der Börse TTMzero hat ein Minus von -0,36 % auf 12.870PKT erreicht.

Seit fast zwei Wochen bewegt sich der Leitindex nun zwischen rund 12 600 Punkten und gut 13 000 Punkten. Am Vortag war ein Test der oberen Grenze erneut gescheitert. "Für eine nachhaltigere Erholung ist ein schneller und entschiedener Sprung über diese runde Marke immens wichtig", sagte daher am Morgen der Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners.

Die größte Zinserhöhung der Eurozonen-Geschichte haben die Anleger am Vortag abgehakt und auch erste Aufregung wegen Aussagen und Projektionen der Chef-Währungshüter aus Europa und den USA wurde schnell abgelegt.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) bleibt der Dax erst einmal in seiner jüngsten Spanne gefangen. Am Freitag dürfte der deutsche Leitindex nahe der 13 000er Marke kaum verändert in den Handel starten: Der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor der Eröffnung 0,2 Prozent höher auf 12 930 Punkte. Er steuert damit aber noch auf einen Wochenverlust in Höhe von fast einem Prozent zu.

