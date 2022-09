EAWD (OTCQB:EAWD) ist ein Pionier bei der Bereitstellung solarbetriebener Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Seine netzunabhängigen Ladestationen werden in ganz Europa eingesetzt. Jede Ladestation ist in der Lage, Elektroautos, Geländewagen und Sattelschlepper mit Level 3-Gleichstrom schnell aufzuladen. EAWD arbeitet derzeit mit der deutschen Regierung und einer landesweiten Tankstellenkette zusammen, um bis zu 200 seiner Ladestationen zu installieren und damit ein einfaches Reisen im ganzen Land zu ermöglichen.

EAWD hat seinen Hauptsitz in St. Petersburg (Florida, USA) und plant, diese Systeme auch in den Vereinigten Staaten einzusetzen, um mit seiner Solartechnologie zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen beizutragen. „Unsere Technologie ist heute einsatzbereit und kann dabei helfen, die regionalen Energienetze zu entlasten, indem sie kohlenstofffreie Schnellladelösungen für Tausende von Autos pro Tag bereitstellt“, sagt Irma Velazquez, CEO von EAWD. „Wir sind zutiefst besorgt über die Herausforderungen, die der Klimawandel zusammen mit der Unsicherheit angesichts der anhaltenden geopolitischen Spannungen für unsere Energie- und Wasserversorgung mit sich bringt. Sie gefährden die Nachhaltigkeit von Volkswirtschaften und unsere Umwelt. Wir haben eine Lösung entwickelt, die die Belastung des Stromnetzes und die Auswirkungen auf unsere Umwelt verringern kann und gleichzeitig den Zugang zu einer nachhaltigen Energieversorgung für Elektrofahrzeug-Ladestationen verbessert.“

Über Energy and Water Development Corp.

Energy and Water Development Corp. (OTC: EAWD) ist ein Unternehmen für technische Lösungen, dessen Hauptaugenmerk auf die Bereitstellung innovativer und nachhaltiger Lösungen in den Bereichen Wasser und Energie gerichtet ist. EAWD konzipiert seine Systeme auf Basis bewährter Technologien und nutzt sein technisches Know-how, um die Lösungen an die Bedürfnisse seiner Kunden anzupassen. Das Unternehmen bietet Privatunternehmen, staatlichen Einrichtungen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) Planungs-, Bau-, Wartungs- und spezielle Beratungsdienste an.

