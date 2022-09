Wirtschaft Tourismusbranche erholt sich - Vor-Corona-Niveau aber unerreicht

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Tourismusbranche in Deutschland erholt sich, das vor-Corona-Niveau bleibt aber noch unerreicht. Im Juli verbuchten die Beherbergungsbetriebe 56,3 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste, 17,5 Prozent mehr als im Juli 2021, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte.



Im Juli 2019 hatten die Betriebe 58,8 Millionen Übernachtungen verbucht, das war die höchste jemals gemessene Übernachtungszahl in einem Monat seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1992. Gegenüber diesem Rekordwert lag die Zahl der Übernachtungen im Juli 2022 um 4,2 Prozent niedriger. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg im Juli 2022 im Vergleich zum Juli 2021 um 8,4 Prozent auf 47,0 Millionen.