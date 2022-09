Die Zinsen sollen in jeder der kommenden geldpolitischen Sitzungen des geldpolitischen Rats angehoben werden, und zwar an mehr als zwei, aber nicht mehr als fünf Sitzungen. Am Ende dieser Reihe könnte der Leitzins in der Eurozone also bei drei Prozent landen, in den USA werden vier Prozent erwartet. Erst wenn diese Niveaus erreicht sind, planen beide mit einer Pause, um die Wirkung auf die Inflation abzuwarten.

Der Aktienmarkt steht also noch inmitten einer Phase steigender Zinsen, auch wenn sich der Gipfel bereits ziemlich klar abzeichnet. Das könnte die Börsen schon jetzt dazu bewegen, bereits vorauszudenken. Der Deutsche Aktienindex hat nach wie vor mit einem Überschreiten der 13.020 Punkte die Chance auf einen Boden, was angesichts der zahlreichen Belastungsfaktoren eine erstaunliche Entwicklung wäre.