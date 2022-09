LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Swatch von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 360 auf 295 Franken gesenkt. In unsicheren Zeiten empfehle es sich, auf besonders exklusive Marken zu setzen, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Freitag vorliegenden Studie zur Luxuswarenbranche. Getreu diesem Motto empfiehlt die Expertin die Papiere des "High-End"-Modekonzerns Hermes und stuft den Uhrenhersteller Swatch ab. Die Schweizer böten die offensichtlichste Möglichkeit, auf den chinesischen Markt zu setzen, der aber von der Pandemie angeschlagen bleibe. Die Expertin sieht daher das Umsatzziel gefährdet./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2022 / 04:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2022 / 04:50 / GMT

Die The Swatch Group Aktie an der Börse Lang & Schwarz hat ein Plus von +0,22 % auf 231,7EUR erreicht.



Rating: Equal Weight

Analyst: Barclays Capital

Kursziel: 295 Euro