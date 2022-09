BBX Minerals Limited (ASX:BBX) („BBX“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Analyseergebnisse aus dem RC-Bohrloch TERC 011 des Bohrprogramms 2017 (Abbildung 2) im Projekt Três Estados (Abbildung 3) bekannt zu geben. Die Werte für Gold, Platin, Palladium, Iridium und Rhodium wurden analysiert. Die Platin- und Iridiummineralisierung war über das gesamte Bohrloch verteilt und fand sich sowohl in verwittertem als auch in unverwittertem Gabbrogestein. Damit konnte die bekannte Mineralisierung westlich der Zielzone Adelar erweitert werden.

Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:

TERC 011

- 2 m mit 0,99 g/t 5E PGM[i] (0,99 g/t Pt) ab 16 m Tiefe

- 2 m mit 0,88 g/t 5E PGM (0,51 g/t Pt und 0,37 g/t Ir) ab 28 m Tiefe

Die vollständigen Ergebnisse sind in Anhang 1 aufgelistet.

CEO Andre J Douchane erklärt: „Ich freue mich wirklich sehr, dass wir so weit vom Hauptziel entfernt und so nahe an der Oberfläche nach wie vor auf eine Mineralisierung stoßen.“



Abbildung 1 – A-B Querschnitt mit TERC-011 und TERC-010, Angabe der Bohrlochlänge, wahre Mächtigkeit nicht bekannt.

Abbildung 2 – Zusammenfassung der Bohrdaten im Projekt Três Estados

Abbildung 3 – Projekt Três Estados

Bohrlochstandort

Loch-Nr. Ost Nord RL Azimut Neigung Tiefe (m) Konzession Methode TERC-011 224202,00 9198410,00 153,00 0 -90 36,00 880,080/2008 RC