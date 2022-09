BioVaxys gibt neuen Chief Financial Officer bekannt

VANCOUVER, British Columbia, 9. September 2022 /PRNewswire/ -- BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) („BioVaxys" oder das „Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Herr Craig Loverock dem Unternehmen als Chief Financial Officer beigetreten ist. Herr Loverock löst Herrn Lachlan McLeod ab, der seit dem Übergang von Lions Bay Mining Inc. zu BioVaxys im Oktober 2020 als CFO fungiert hat. Herr McLeod wird seine Vollzeittätigkeit bei Fehr & Associates CPA wieder aufnehmen.

Herr Loverock ist ein zugelassener Wirtschaftsprüfer und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Buchhaltung und im Finanzmanagement in Kanada, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich. Gegenwärtig ist er als CFO und Berater für mehrere kanadische öffentliche und private Unternehmen tätig. Darüber hinaus ist er derzeit Mitglied des Vorstands und Vorsitzender des Prüfungsausschusses von zwei weiteren kanadischen Unternehmen, von denen eines an der NASDAQ notiert ist.

James Passin, CEO von BioVaxys, erklärte: „Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Finanzberichterstattung und im Management bei einer Reihe von an der CSE, TSXV und NASDAQ notierten Unternehmen ist Craig Loverock eine hervorragende Ergänzung unseres Führungsteams, da sich BioVaxys auf eine Welle potenziellen Wachstums und Entwicklung vorbereitet. Ich möchte dem scheidenden CFO Lachlan McLeod für seine unschätzbaren Beiträge zu BioVaxys seit der Börsennotierung des Unternehmens danken und ihm viel Glück für die Zukunft wünschen."

Informationen zu BioVaxys Technology Corp.

Die in Vancouver ansässige BioVaxys Technology Corp. ist ein in British Columbia registriertes Biotechnologie-Unternehmen in der Frühphase, das virale und onkologische Impfstoffplattformen sowie Immundiagnostik entwickelt. Das Unternehmen treibt einen SARS-CoV-2-Impfstoff voran, der auf seiner haptenisierten viralen Proteintechnologie basiert, und plant eine klinische Studie seines haptenisierten autologen Zellimpfstoffs in Kombination mit Anti-PD1- und Anti-PDL-1-Checkpoint-Inhibitoren, die zunächst für Eierstockkrebs entwickelt werden soll. Ebenfalls in der Entwicklung ist ein Diagnose-Test zur Bewertung des Vorhandenseins oder Fehlens einer T-Zell-Immunantwort auf SARS-CoV-2, das Virus, das Covid-19 verursacht. BioVaxys verfügt über zwei erteilte US-Patente und zwei Patentanmeldungen im Zusammenhang mit seinem Krebsimpfstoff sowie über anhängige Patentanmeldungen für seinen SARS-CoV-2 (Covid-19) Impfstoff und seine diagnostischen Technologien. Die Stammaktien von BioVaxys sind an der CSE unter dem Börsenkürzel „BIOV" notiert und werden an der Frankfurter Börse (FRA: 5LB) und in den USA (OTCQB: BVAXF).