Innocan Pharma meldet nach einer LPT-Behandlung ein weiteres erfolgreiches Ergebnis in einer präklinischen Studie mit einem Hund mit refraktionärer (medikamentenresistenter) Epilepsie

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta--(9. September 2022) - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“) freut sich, weitere positive Ergebnisse einer neuen präklinischen Studie mit einem Hund mit refraktionärer (medikamentenresistenter) Epilepsie bekannt zu geben. In dieser Studie wurde der Hund mit LPT (mit CBD beladene Liposom-Plattform) von Innocan in Form von Injektionen behandelt.

Bei dem Hund in der Studie handelt es sich um einen vierjährigen nicht kastrierten männlichen Border Collie mit einem Körpergewicht von 22 kg, der an refraktionärer idiopathischer (medikamentenresistenter) Epilepsie leided. Der Hund wurde mit drei Antiepileptika behandelt, litt jedoch immer noch mehrmals pro Monat an Anfällen und wurde ca. einmal monatlich hospitalisiert, um die epileptischen Cluster (häufige Anfälle, d. h. alle paar Stunden) durch intravenös verabreichte Medikamente zu behandeln. Der Hund wurde mit mehreren Injektionen der LPT (mit CBD beladene Liposom-Plattform) von Innocan Pharma mit einem vierwöchigen Intervall zwischen den Injektionen behandelt. Während der mehrere Monate anhaltenden Studie benötigte der Hund keine Hospitalisierung. Außerdem litt der Hund nach der letzten LPT-Injektion während eines Zeitraums von 9,5 Wochen an keinen Anfällen.

Epilepsie ist eine chronische Störung der Gehirnfunktion, die durch plötzliche und wiederkehrende Anfallepisoden geprägt ist. Dabei handelt es sich um eine der verbreiteten neurologischen Erkrankungen weltweit, die Menschen aller Altersgruppen betrifft. Momentan leben weltweit ca. 50 Millionen Menschen mit Epilepsie, und jährlich werden ca. 2,4 Millionen neue Fälle diagnostiziert. (Juli 2022, Allied Market Research).