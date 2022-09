Wirtschaft Gas-Konzern VNG beantragt Staatshilfe

Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Der Gas-Konzern VNG beantragt Staatshilfe. Es werde am Freitag beim Bundeswirtschaftsministerium einen "Antrag auf Stabilisierungsmaßnahmen nach § 29 Energiesicherungsgesetz" stellen, teilte das Unternehmen am Morgen mit.



Aufgrund nicht erfüllter Lieferverpflichtungen von Vorlieferanten hätten Gasmengen "zu erheblich höheren Preisen an den Energiemärkten beschafft werden" müssen, um die Kunden von VNG weiter zu den vertraglich vereinbarten, deutlich niedrigeren Preisen verlässlich beliefern zu können, hieß es zur Begründung. Um die Handlungsfähigkeit insgesamt zu sichern, seien weitere Hilfsmaßnahmen neben dem bereits gestellten Antrag zur "Gasumlage" nötig. Im Zuge der Auswirkungen des russischen Krieges auf die Energiemärkte sei VNG "unverschuldet in eine zunehmend kritischere Finanzsituation gebracht" worden.