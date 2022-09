Technologiekonzern Körber veranstaltet erste virtuelle Career Week vom 26.-30. September 2022 New Work, Leadership, Personal Branding und Sustainability im Mittelpunkt

Hamburg (ots) - Mehr Vielfalt, mehr Perspektive, breit gefächerte

Karrieremöglichkeiten: Der Technologiekonzern Körber veranstaltet vom 26. bis

30. September 2022 die erste globale virtuelle Career Week. Auf dem Programm

stehen inspirierende Vorträge, Trainings für Einsteiger und Führungskräfte,

Experten-Talkrunden und eine Bandbreite an Jobs, für die sich Interessierte

direkt bewerben können.



Der Karrierewoche liegt die Idee eines New Work Ecosystems zugrunde: "Die

Herausforderungen der Arbeitswelt von heute und morgen sind vielfältig und

lassen sich nicht allein auf Unternehmensebene lösen, es braucht dafür ein

ganzes Ökosystem an Partnern und Experten", so Gabriele Fanta, Head of Group HR

bei Körber.