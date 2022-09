Heute ist ein entscheidender Tag für den Gaspreis und den Strompreis: in Brüssel treffen sich die EU-Energieminister und entscheiden über Maßnahmen zur Bekämpfung der Energiekrise. Kommt sowohl beim Gaspreis als auch beim Strompreis ein Preisdeckel? So oder so: derzeit sind wir in einer Mangel-Situation, die nicht durch Preisdeckel gelöst werden kann, soindern nur durch Ausweitung des Angebots. Das heißt faktisch, dass Deutschland und Europa nur zwei Chancen haben: erstens alle Resourcen, die vorhanden sind, auch wirklich zu nutzen statt abzuschalten (Atomkraftwerke). Und zweitens bestehende, aber unerschlossene Energiequellen zu nutzen (etwa Frackinggas in Niedersachsen). Nur so kann die Deindustrialisierung Deutschland und Europas durch die Energiekrise gestoppt werden..

Hinweise aus Video:

1. Belgischer Premier: EU-Wirtschaft riskiert Stillstand und Deindustrialisierung

2. Erdgaskäufer horten Flüssiggas auf See – für Winter oder Extragewinn

