Drohende Wirtschaftskrise überschattet Wahlkampf / Parlamentswahlen in Schweden

Berlin, Stockholm (GTAI) (ots) - Am kommenden Sonntag, den 11. September 2022

wird in Schweden ein neues Parlament gewählt. Letzten Prognosen zufolge dürften

die Sozialdemokraten der amtierenden Regierungschefin Magdalena Andersson die

meisten Stimmen holen. Die rechtsextremen Schwedendemokraten werden derzeit an

zweiter Stelle gesehen. Ob ein Mitte-links oder Mitte-rechts-Bündnis am Ende die

Mehrheit holen kann, lässt sich derzeit kaum voraussagen.



Wirtschaftlich steht Schweden vor schwierigen Zeiten: "Im Vergleich zum Frühjahr

wurden die Prognosen für das diesjährige Wirtschaftswachstum deutlich nach unten

revidiert, von bis zu knapp vier Prozent auf teilweise deutlich unter zwei

Prozent. Das ist der schlechteste Wert in ganz Skandinavien. Die EU sieht beim

BIP-Wachstum für das Jahr 2023 gar eine Null vor dem Komma", sagt Michal Wozniak

von Germany Trade & Invest (GTAI) in Stockholm. "Auch Schweden hat die Inflation

hart getroffen, die Reallöhne sinken. Zudem erholt sich der Arbeitsmarkt nur

langsam von der Pandemie." Die Arbeitslosenquote lag im Juli 2022 bei sieben

Prozent. Gleichzeitig bleibt das Land mit rund 58.000 unbesetzten Stellen auch

vom Fachkräftemangel nicht verschont.