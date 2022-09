Studie Energieeffiziente Immobilien erzielen bis 35% höhere Marktpreise - Nachfrage ist ungebrochen

Berlin (ots) - Gebäude in Deutschland mit hoher Energieeffizienz erzielen bis zu

35% höhere Preise und sind 67% mehr nachgefragt als unsanierte

Vergleichsobjekte. Das hat eine Studie von ImmobilienScout24 im Auftrag des

Bundesverbands energieeffiziente Gebäudehülle e.V. (BuVEG) ergeben. Grundlage

ist die Auswertung von 200.000 Objekten (Ein-, Mehrfamilienhäusern und

Eigentumswohnungen), die nach Regionen und Baualtersklassen miteinander

verglichen wurden. Der Betrachtungszeitraum umfasst die vergangenen zwölf

Monate.



"Wer in die Gebäudehülle seiner Immobilie investiert, spart in der Zukunft nicht

nur sehr viel Energie, sondern steigert auch signifikant Nachfrage und Wert",

fasst Jan Peter Hinrichs, Geschäftsführer des BuVEG, das Studienergebnis

zusammen.