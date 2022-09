Zuckerrübenkampagne startet mit gemischten Erwartungen / Dürre und Vorkehrungen für alternative Energieversorgung sind große Herausforderungen (FOTO)

Köln (ots) - Heute startet die diesjährige Zuckerrübenkampagne von Pfeifer &

Langen im Werk Lage (Ostwestfalen-Lippe). In Jülich (Rheinland) beginnt die

Verarbeitung der Rüben am 19. September zeitgleich mit Könnern (Sachsen-Anhalt).

Appeldorn (Rheinland) erzeugt ab dem 26. September Rübenzucker und am 04.

Oktober geht die Kampagne letztlich auch in Euskirchen (Rheinland) los. Die

anhaltende Trockenheit und die Vorkehrungen für eine sichere Energieversorgung

haben dieses Jahr großen Einfluss auf die Kampagne.



Hoher Zuckergehalt kompensiert nur teilweise geringen Rübenertrag