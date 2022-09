BERLIN (dpa-AFX) - Der Etat des Bundesinnenministeriums für 2023 soll im Vergleich zu den Ausgaben in diesem Jahr um knapp 15 Prozent auf 12,76 Milliarden Euro schrumpfen. Ressortchefin Nancy Faeser stellte den Etatentwurf am Freitag im Bundestag dennoch mit den Worten vor: "Wir investieren in die Sicherheit der Menschen in Deutschland." Der Aufwuchs der Mittel in den Jahren 2020 bis 2022 sei durch die Corona-Pandemie und die Aussetzung der Schuldenbremse bedingt gewesen, rechtfertigte die SPD-Politikerin die Kürzungen.

Nicht gekürzt wird im Entwurf beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Die Bonner Behörde soll rund 251 Millionen Euro erhalten, und damit deutlich mehr Geld als im Vorjahr - auch weil sie die Länder künftig als Zentralstelle unterstützen soll.