Die Beziehungen zu unserem Partnerland Kanada werden vertieft. Vor zwei Wochen haben Deutschland und Kanada ein Abkommen zur Ankurbelung der Wasserstoffwirtschaft auf beiden Seiten des Atlantiks unterschrieben. Der Deal soll Deutschland energieunabhängiger machen und beim Erreichen der Klimaziele helfen. Ziel ist es, eine Lieferkette für Wasserstoff deutlich vor 2030 zu schaffen. Erste Exporte nach Deutschland sind in drei Jahren geplant.

Anstrengungen auf beiden Seiten

Doch die Rohstoffwirtschaft Kanada hat noch mehr zu bieten, was für deutsche Unternehmen interessant ist. Das Land ist auch reicht an Gas und hat gute Voraussetzungen für die Produktion von erneuerbaren Energien. In den Böden schlummern Bodenschätze wie Kobalt, Nickel, Titan, Aluminium und Gold. Kanadas Wälder sind eine Alternative zum Holz, das bisher vielfach aus Russland und Belarus kam.