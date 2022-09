Anlass der Studie: Update

Zusammenfassung:

Die Q2-Ergebnisse übertrafen unsere Erwartungen, und die Gesamtperformance wurde von einer Die Q2-Ergebnisse übertrafen unsere Erwartungen, und die Gesamtperformance wurde von einer weiteren Periode guten organischen Wachstums (+18%) angeführt, das mit dem KPI des Q1 Schritt hielt, sowie von Währungseffekten. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 37% auf EUR78 Mio., während die Erträge in ähnlichem Umfang stiegen. MGI veranstaltete auch seinen Capital Markets Day (CMD) und gewährte einen Blick unter die operative Haube, der eine überzeugende Präsentation des Dataseat-Chefs darüber beinhaltete, wie sein Unternehmen eine digitale Werbewelt ohne Identifiers vorhersagte und nun erfolgreich ist. Nach einem soliden zweiten Quartal, in dem MGI in einem sich verlangsamenden Markt mit schrumpfenden Werbebudgets viele Konkurrenten übertraf, bewegt sich MGI gut auf die bestätigte Guidance (17% bis 25% Wachstum) zu. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR4,40 bei.

Abstract:

Q2 reporting topped our expectations and overall performance was led by another period of good organic growth (+18%) that kept pace with the Q1 KPI as well as currency (Fx) effects. Turnover climbed some 37% year on year to EUR78m, while earnings grew at a similar clip. MGI also hosted its Capital Markets Day (CMD) and provided a look under the operational hood that included a compelling presentation by the Dataseat boss on how his business predicted and is now succeeding in a post-identifier digital advertising world. MGI is tracking well towards confirmed guidance (17% to 25% growth) after a solid Q2 in which it outperformed many rivals in a slowing market with shrinking advertising budgets. We remain Buy-rated on MGI with a EUR4.4 target price.



