Sustainability Days in Südtirol "Wir dürfen uns der Ohnmacht nicht hingeben!" (FOTO)

Bozen (ots) - Die Perspektiven junger Menschen auf den Klimawandel, die Rechte

der Natur sowie nachhaltige Mobilität, Ernährung und Landwirtschaft bildeten

thematische Schwerpunkte am dritten Tag der "Sustainability Days" in Südtirol.

Vertreter unterschiedlichster Branchen diskutierten in Bozen zum Teil kontrovers

über Lösungsansätze für die drängenden Klima- und Umweltprobleme. Ziel der

Veranstaltung ist es, einen Diskurs zwischen Gesellschaft, Politik, Wissenschaft

und Wirtschaft sowie eine neue Sichtweise auf die Zukunft zu schaffen. Im

Anschluss an den Kongress erarbeitet ein unabhängiger Wissenschaftsbeirat ein

Empfehlungspapier für künftige politische Entscheidungen, welches der

Europäischen Kommission übergeben werden soll.



So zeigte sich Giovanni Mori, Vertreter von Fridays for Future, kämpferisch:

"Wir müssen den Klimawandel in Angriff nehmen, und zwar jetzt. Nicht zuletzt,

weil die Lösungen vorhanden sind - wir müssen sie nur umsetzen. Also müssen wir

diejenigen, die den Wandel umsetzen können, in die Enge treiben damit sie

endlich aktiv werden." Junge Menschen könnten gemeinsam und geeint einen Wandel

herbeiführen - ein Credo, dem auch Daze Aghaji zustimmte. Die junge Londoner

Aktivistin für Klimagerechtigkeit adressierte in ihrem Vortrag auch die

psychologische Komponente der globalen Krise und äußerte Verständnis für die

Ängste ihrer Generation. Abschließend machte sie jedoch klar: "Wir dürfen uns

der Ohnmacht nicht hingeben."