Ralf Langhammer erklärt Warum Unternehmen der Immobilienbranche auf professionelle Personalberatung setzen sollten, um an qualifizierte Führungskräfte zu gelangen (FOTO)

Leipzig (ots) - Als Geschäftsführer der Langhammer & Kollegen-Personalberatung

weiß Ralf Langhammer genau, vor welchen Problemen Unternehmen aus der

Immobilienwirtschaft gerade stehen. Qualifizierte, einfühlsame und in der

Materie versierte Führungskräfte waren noch nie so notwendig wie heute. Doch wie

finden Unternehmen die passenden Kandidaten? Ralf Langhammer kennt die Antwort.



Die gesamte Immobilienwirtschaft steht vor großen Herausforderungen, denn die

Zeiten sind geprägt von Umbrüchen, die viele Unsicherheiten mit sich bringen.

Während die Branche noch an den Auswirkungen der Pandemie leidet, wissen wir

gleichzeitig nicht, welche Maßnahmen Corona in der Zukunft wieder bringen wird -

denn das Thema ist noch lange nicht erledigt. Auf der anderen Seite steht die

Situation in der Ukraine, die ebenfalls viele Wirtschaftszweige belastet und

immer mehr Auswirkungen zeigt. Ralf Langhammer und sein Team von der Langhammer

& Kollegen-Personalberatung beobachten, dass diese Unsicherheitsfaktoren

Führungskräfte nicht gerade wechselwillig machen - denn wer glaubt, dass die

Zukunft genug Änderungen bereithält, ist nicht so leicht bereit, selbst

Änderungen zu initiieren.