Kann man Gold als Geldanlage nutzen?

Görlitz (ots) - Wer einen Teil seines Vermögens in Gold anlegt, für den steht in

der Regel ein krisensicheres Investment im Vordergrund. Aber auch der Goldmarkt

ist volatil, und ob der Goldkurs steigt oder fällt hängt von verschiedenen

Kriterien, wie Wechselkursschwankungen, wirtschaftlichen und politischen

Ereignissen oder geopolitischen Entwicklungen ab und lässt sich nicht

vorhersagen. Im Durchschnitt schwankt der Goldpreis laut World Gold Council

innerhalb eines Jahres um 16 Prozent. Daher ist es immer der richtige Zeitpunkt

Gold zu kaufen, wenn man bereit ist, längerfristig in das Edelmetall zu

investieren. Mit Gold im Portfolio kann das private Vermögen gegen eine

steigende Inflation abgesichert werden. Wie die letzte Goldmarkt-Umfrage des

Edelmetall-Konzerns Heraeus aus Hanau zeigt, sieht das auch ein Großteil der

Goldkäufer so.



Laut der alle zwei Jahre durchgeführten Umfrage befürchten die meisten deutschen

Goldanleger weiter steigende Inflationsraten und eine schwächelnde Wirtschaft.

94 Prozent der Befragten erwarten hierzulande steigende Preise und 56 Prozent

schätzen Gold als Inflationsschutz. 62 Prozent sehen wegen des Ukraine-Kriegs in

dem Edelmetall einen "sicheren Hafen". Nach Ansicht von 70 Prozent der Befragten

wird die Konjunktur in Deutschland in den nächsten zwölf Monaten schrumpfen oder

sogar stark schrumpfen.