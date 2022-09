Natural Diamond Council ernennt mit Lily James eine neue prominente Botschafterin und stellt die nächste globale Werbekampagne vor

Die neue Kampagne „To Treasure, Now and Forever" feiert die Langlebigkeit, Schönheit und Vielseitigkeit von Naturdiamanten in allen Rollen, die man im Leben spielen kann

LONDON, 9. Sept. 2022 /PRNewswire/ - Der Natural Diamond Council (NDC) kündigt den bevorstehenden Start seiner globalen Werbekampagne mit dem Motto an: „To Treasure, Now and Forever" mit der frisch ernannten britischen Schauspielerin Lily James als Global Ambassador.