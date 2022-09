DCC Healthcare übernimmt die Medi-Globe Group, einen führenden Hersteller von medizinischen Single-Use Produkten, mit Hauptsitz in Deutschland (FOTO)

Rohrdorf/Achenmühle (ots) - Die internationale Vertriebs-, Marketing- und Dienstleistungsgruppe DCC plc hat die Medi-Globe-Group, einen weltweit führenden Anbieter minimalinvasiver medizinischer Produkte mit Hauptsitz in Deutschland, von Duke Street übernommen.



Die Medi-Globe Group wurde 1990 gegründet und ist auf die Herstellung und den Vertrieb von Einmalinstrumenten spezialisiert. Die Unternehmensgruppe entwickelt, produziert und vermarktet ein breites Sortiment von Single-Use Produkten für minimalinvasive diagnostische und therapeutische Verfahren in der Gastroenterologie, Urologie und Pneumologie, die an führende Kliniken in über 120 Ländern verkauft werden und besitzt eine hochmoderne Produktionsstätte in Europa. Das Medizintechnik-Unternehmen beschäftigt Vertriebsmitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Brasilien, Tschechien und den Niederlanden und hat kürzlich ein eigenes Büro in China eröffnet.