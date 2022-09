Wien/Bregenz/Vandans (ots) - Das Falkensteiner Hotel Montafon und Golm Silvretta

Lünersee Tourismus laden am 22. und 23. September 2022 zu den ersten gemeinsamen

Karrieretagen



Die FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG ist eines der führenden

Tourismusunternehmen in privater Hand in sieben europäischen Ländern. Unter

ihrem Dach vereint sie die Bereiche Falkensteiner Hotels & Residences mit

derzeit 27 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, 3 Apartement-Anlagen und einem Premium

Campingplatz, die FMTG Development, die FMTG Invest und den Tourismusberater

Michaeler & Partner.





Diesen Dezember eröffnet die Hotelgruppe das erste 5* Hotel im Montafon. DasFalkensteiner Hotel Montafon liegt direkt am Skigebiet Erlebnisberg Golm undsoll ein Leuchtturmprojekt für die gesamte Hotel-Gruppe werden. In Kooperationmit der illwerke vkw, Vorarlbergs größtem Energiedienstleister, wird das Hoteleinen klaren Nachhaltigkeitsfokus auf erneuerbare Energieversorgung, dasFamilien- und Aktivangebot mit Ecotainment-Schwerpunkt sowie ein innovatives undressourcenschonendes Kulinarik-Konzept legen.Für die Mitarbeiter_innen des Hotels wurde ein neues Mitarbeiter_innenhausgebaut, das in Gehweite zum Hotel liegt und über 50 voll eingerichteteApartments in Holzbauweise, einen Fitnessbereich, einen eigenen Ski-In, direkteAnbindung an Wanderwege sowie einen traumhaften Panoramablick aus allen Zimmernverfügt.Golm Silvretta Lünersee Tourismus (GSL) ist heute der vielseitigste Anbieter vonganzjährigen Freizeitaktivitäten in Vorarlberg mit einer hohenWertschöpfungskraft besonders für das Montafon und Brandnertal. Das Portfolioumfasst 13 Bergbahnen mit eigener Schneesportschule, Gastronomie- undBeherbergungsbetriebe bis hin zu Sommer-Attraktionen und der beliebtenSilvretta-Hochalpenstraße. Das Skigebiet Erlebnisberg Golm ist das ersteklimaneutrale Skigebiet Österreichs. Durch die Mitgliedschaft bei turn to zero -eine Organisation die Unternehmen in ihrer Klimabilanz unterstützt - werden dieCO2 Ausstöße ausgeglichen, die nicht direkt verhinderbar sind.Falkensteiner Hotel Montafon & Erlebnisberg GolmDiese beiden innovativen Partner haben sich jetzt zusammengetan, um gemeinsamauf die Suche nach motivierten Mitarbeiter_innen für diverse spannende Jobs inder Region zu gehen.Das tun sie auf sehr originelle Art und Weise: An zwei Karrieretagen mitumfassendem Programm und zahlreichen Goodies haben Bewerber_innen vor Ort dieMöglichkeit, die jeweiligen Teams persönlich kennenzulernen, spannende Einblickein die Branche sowie einen ersten Eindruck von den Unternehmen und derenvielfältige Jobmöglichkeiten zu bekommen.