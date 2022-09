Moneycops - Professionelle Finanzberatung für Beamte aus Expertenhand (FOTO)

Stuttgart (ots) - Christof Scheffelmeier, Tim Wanke und Shan Mirza sind Experten

in der Finanzberatung und haben es sich mit ihrem Unternehmen Moneycops zur

Aufgabe gemacht, eine fachgerechte, professionelle und unabhängige Beratung

speziell für Beamte anzubieten.



Die Absicherung von Beamten ist ein Themengebiet für sich. Sie unterliegen ganz

bestimmten Bedingungen und kaum ein Versicherer ist auf ihre besonderen

Bedürfnisse spezialisiert. So kommt es, dass ein Großteil der Beamten in

Deutschland unter- oder überversichert ist, im Ernstfall keine Leistung erhält

und zu viel Geld für Beiträge bezahlt. Christof Scheffelmeier, Tim Wanke und

Shan Mirza sind Finanzberater für Beamte und wissen, wie sich diese heute am

besten absichern. Mit ihrem Unternehmen Moneycops haben sich die Experten darum

darauf spezialisiert, ihre Klienten professionell und zielführend zu beraten.

Ihre Beratung zu den Themen Krankenversicherung, Immobilien und Altersvorsorge

richtet sich vorrangig an Polizisten, aber auch an Lehrer und andere Beamte.