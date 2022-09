antea holt Eugen Herzig als Vertriebsleiter zurück (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Mit drei innovativen Multi-Asset-Fonds und einem Volumen von mehr als EUR 500

Mio. will die antea ihre strategische Marktposition verbreitern und einen noch

stärkeren Fokus auf den Kundenservice legen

- Eugen Herzig kehrt in leitender Funktion zurück und übernimmt ein vierköpfiges

Vertriebsteam

- Bis 2021 war Eugen Herzig als Vertriebsdirektor bereits über zehn Jahre für

das Haus tätig und vereint so eine exzellente Marktvernetzung mit einem tiefen

Verständnis der antea-DNA



Die besonderen diversifizierten antea-Fondslösungen verzeichnen deutliche

Mittelzuflüsse. Schon das Jahr 2021 konnte der antea-Fonds überdurchschnittlich

mit einem Plus von rund 17 Prozent abschließen und auch 2022 zahlt sich seine

breite Aufstellung mit einem Rückgang aus, der noch nicht einmal die Höhe eines

Ausgabeaufschlags hat. Durch das verstärkte und schlagkräftige Vertriebsteam

sollen die Vertriebspartner nun noch besser betreut werden.