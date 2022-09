Oliver Gabor Mit LEGO Serious Play zum Unternehmenserfolg (FOTO)

Winterthur (ots) - Oliver Gabor ist Geschäftsführer der Teambeschleuniger GmbH.

Als systemischer Coach bietet er Unternehmen kreative Workshops und Trainings,

um deren interne Prozesse und die Zusammenarbeit aller Mitarbeiter zu

optimieren. Dabei greift er verstärkt auf LEGO Serious Play zurück. Hier

erfahren Sie, was es mit diesem innovativen Ansatz auf sich hat und welche

Ergebnisse Oliver Gabor damit erzielt.



Unternehmen streben grundsätzlich stetiges Wachstum an. Sie kümmern sich also

stets darum, ihr Angebot auszubauen, neue Kunden zu gewinnen und ihr Team um

kompetente Mitarbeiter zu erweitern. Ihrem Wunsch nach ungehindertem Fortschritt

stehen jedoch regelmäßig die unterschiedlichsten Probleme entgegen: Ihr Personal

zeigt sich wenig motiviert, Projekte werden nur mit erheblicher Verspätung

fertiggestellt und der angestrebte Erfolg bleibt aus. "Unternehmen dürfen nie

damit aufhören, an ihrer Firmenstruktur zu arbeiten - nur wer interne Abläufe,

die Zusammenarbeit aller Beteiligten und die Motivation der Mitarbeiter

durchgehend optimiert, kann langfristig erfolgreich sein", erklärt Oliver Gabor,

Geschäftsführer der Teambeschleuniger GmbH.