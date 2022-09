RBC stuft ASOS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos trotz eines schwachen Ausblicks auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Das Management habe für das abgelaufene Geschäftsjahr ein bereinigtes Vorsteuerergebnis am unteren Ende der Prognose angekündigt, womit der Online-Bekleidungshändler weitgehend im Rahmen der Markterwartung abschneide, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die weitere Geschäftsentwicklung sollte nach Einschätzung der Expertin durch das schwierige Konsumentenumfeld belastet werden. Sie glaube jedoch langfristig an das Unternehmen./tav/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2022 / 03:05 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2022 / 03:05 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,51 % auf 7,86EUR erreicht.