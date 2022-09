Dubai International Financial Centre verzeichnet starkes Wachstum im 1. Halbjahr 2022 und bekräftigt Dubais Status als globales Finanzzentrum

DUBAI, VAE, 9. September 2022 /PRNewswire/ -- Das Dubai International Financial Centre (DIFC), das führende globale Finanzzentrum in der Region Naher Osten, Afrika und Südasien (MEASA), verzeichnete in der ersten Jahreshälfte 2022 ein robustes Wachstum. Die starke Leistung des Zentrums untermauert die Strategie 2030 des DIFC, die darauf abzielt, die Zukunft des Finanzwesens voranzutreiben, Dubai als globale Drehscheibe für Finanzinstitute, FinTech- und Innovationsunternehmen zu profilieren und seinen wirtschaftlichen Beitrag für das Emirat zu erhöhen.

In der ersten Hälfte dieses Jahres wurden insgesamt 537 neue Unternehmen registriert, was einem Anstieg von 11 % seit Jahresbeginn entspricht. Die Gesamtzahl der im DIFC tätigen Unternehmen ist von 3.297 auf 4.031 Ende Juni 2022 gestiegen, was einem Anstieg von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.